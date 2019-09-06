ООС: с начала суток враг пять раз нарушил режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано пять вражеских обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“Сегодня, 6 сентября, боевики продолжили вести огонь из артиллерии и минометов по позициям Украинской героев. В общем все 5 обстрелов враг вел в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ Объединенных сил”, — сказал Гуцуляк.
По его словам, сначала около 1:00 ночи боевики целились из стрелкового оружия по защитникам Павлополя. Но утром боевики начали применение минометов различных калибров по подразделениям Объединенных сил на приморском участке.
“С 5:50 Украинские военные Водяного зафиксировали разрывы 8-ми вражеских мин 82-го калибра, а защитники Лебединского 4-х мин калибра 120 мм”, — рассказал Гуцуляк.
Также, после 6:00 утра, в течение 30 минут, по направлению от села Новая Марьевка боевики совершили 8 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм по позициям Объединенных сил в районе Гранитного.
“В 6:40 противник возобновил минометные обстрелы защитников Водяного. Наши военные зафиксировали разрывы 3-х вражеских мин 120-го калибра”, — сказал Гуцуляк.
Напомним, 5 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.