ООС: з початку доби бойовики жодного разу не обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. З початку доби бойовики жодного разу не обстріляли українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, "режим тиші" на лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська не порушували", - зазначив він.
Зазначається, що станом на зараз, підрозділи Об’єднаних сил повністю контролюють обстановку, неухильно дотримуються "режиму тиші" та готові, у разі ворожої збройної активності, дати належну відсіч російським окупантам.
Нагадаємо, 6 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил, чотири з яких – із застосуванням мінометів 120 і 82 калібру, які за "мінськими домовленостями" повинні бути відведені від лінії розмежування.