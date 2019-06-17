ООС: з початку доби бойовики здійснили вже десять обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог десять разів обстріляв українські позиції. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Від початку вже цієї доби, станом на 12:00 в районі проведення операції зафіксовано десять фактів порушення противником встановленого режиму перемир’я. Вогонь з мінометів заборонених калібрів бойовики сьогодні відкривали двічі. П’ять разів ворожі постріли з гранатометів та кулеметів великих калібрів лунали вранці біля с. Південне та Новотошківське, що на Луганському напрямку",- сказав Мотузяник.
Також п’ять випадків порушення режиму перемир’я зафіксовано на Донецькому напрямку, де під ворожих вогонь потрапляли оборонні укріплення українських військ в районах населеного пункту Широкине, Лебединське, Талаківка, Пищевик та Водяне. Там бойовики застосовували переважно гранатомети різних типів, зокрема СПГ, а також стрілецьку зброю.
Найбільш потужним був ворожий обстріл біля села Кримське, де ворог застосував 82-й калібр, з витратою двадцять вісім мін. Окрім того, міномети цього ж калібру противник застосував під час обстрілу опорних пунктів українських підрозділів біля Попасної, де випустив близько десятка мін.
Окрім того, у шести випадках на прицільні ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь. Повідомляється, що бойових втрат у серед українських військових з початку доби немає.
Нагадаємо, В ООС спростували інформацію про те, що ЗСУ увійшли в Донецьк.