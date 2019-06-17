ООС: с начала суток боевики осуществили уже десять обстрелов

"С начала уже этих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции зафиксировано десять фактов нарушения противником установленного режима перемирия. Огонь из минометов запрещенных калибров боевики сегодня открывали дважды. Пять раз враждебные выстрелы из гранатометов и пулеметов больших калибров раздавались утром возле с. Южное и Новотошковское, что на Луганском направлении", - сказал Мотузяник.

Также пять случаев нарушения режима перемирия зафиксировано на Донецком направлении, где под вражеских огонь попадали оборонительные укрепления украинских войск в районах населенного пункта Широкино, Лебединский, Талаковка, Пищевик и Водяное. Там боевики применяли преимущественно гранатометы различных типов, в том числе СПГ, а также стрелковое оружие.

Наиболее мощным был вражеский обстрел возле села Крымское, где враг применил 82-й калибр, с расходом двадцать восемь мин. Кроме того, минометы этого же калибра противник применил во время обстрела опорных пунктов украинских подразделений возле Попасной, где выпустил около десятка мин.

Кроме того, в шести случаях на прицельные вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь. Сообщается, что боевых потерь в среди украинских военных с начала суток нет.

Напомним, в ООС опровергли информацию о том, что ВСУ вошли в Донецк.