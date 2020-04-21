ООС: з початку доби бойовики здійснили один обстріл позицій українських бійців на Донбасі

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Від початку доби збройні формування Російської Федерації випустили 4 міни 120 калібру по українських захисникам на Луганському напрямку. Про це на брифінгу у вівторок повідомив капітан Михайло Шаравара із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації вкотре порушуючи "мінські домовленості", випустили 4 міни 120 калібру по українських захисникам у районі Кримського, що на Луганському напрямку. За наявною інформацією, втрат з боку підрозділів Об’єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу немає", - сказав Шаравара.

Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації, відверто порушуючи взяті на себе зобов’язання з дотримання "режиму припинення вогню", 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

Внаслідок ворожих обстрілів, Україна втратила одного захисника, ще троє воїнів отримали поранення, один зазнав бойового ураження.

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