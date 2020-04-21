ООС: с начала суток боевики осуществили один обстрел позиций украинских бойцов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 4 мины 120 калибра по украинским защитникам на Луганском направлении. Об этом на брифинге во вторник сообщил капитан Михаил Шаравара из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушая "минские договоренности", выпустили 4 мины 120 калибра по украинским защитникам в районе Крымского, что на Луганском направлении. По имеющейся информации, потерь со стороны подразделений Объединенных сил вследствие враждебного обстрела нет", - сказал Шаравара.
Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению "режима прекращения огня", 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил.
Вследствие вражеских обстрелов, Украина потеряла одного защитника, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое ранение.