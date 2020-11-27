ООС: з початку доби бойовики тричі порушували режим "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ, 27 листопада. УНН. На Донбасі з початку доби станом на 12:00 бойовики тричі порушували режим “тиші”. Про це повідомила капітан Юлія Шевченко із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.
“Від початку поточної доби, станом на 12.00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано три порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації. Вночі, у районі населеного пункту Авдіївка, що на Донецькому напрямку, ворог відкрив вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї”, — зазначила капітан.
Шевченко додала, що в ранкову пору, поблизу Опитного, противник провокував українських воїнів пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.
“На Луганському напрямку, ближче до опівдня, окупаційні війська здійснили постріл із ручного протитанкового гранатомета в бік позицій наших захисників поблизу Шумів. Бойових втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил як минулої, так і поточної доби, не було”, — резюмувала Юлія Шевченко.
Нагадаємо, УНН вранці повідомляв, що від початку сьогодні доби бойовики один раз порушили “режим тиші”.