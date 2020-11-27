ООС: з початку доби бойовики тричі порушували режим "тиші"

“Від початку поточної доби, станом на 12.00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано три порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації. Вночі, у районі населеного пункту Авдіївка, що на Донецькому напрямку, ворог відкрив вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї”, — зазначила капітан.

Шевченко додала, що в ранкову пору, поблизу Опитного, противник провокував українських воїнів пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

“На Луганському напрямку, ближче до опівдня, окупаційні війська здійснили постріл із ручного протитанкового гранатомета в бік позицій наших захисників поблизу Шумів. Бойових втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил як минулої, так і поточної доби, не було”, — резюмувала Юлія Шевченко.

Нагадаємо, УНН вранці повідомляв, що від початку сьогодні доби бойовики один раз порушили “режим тиші”.