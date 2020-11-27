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ООС: с начала суток боевики трижды нарушали режим "тишины"

ООС: с начала суток боевики трижды нарушали режим "тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ, 27 ноября. УНН. На Донбассе с начала суток по состоянию на 12:00 боевики трижды нарушали режим “тишины”. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко с пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

“С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, на линии боевого соприкосновения зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Ночью, в районе населенного пункта Авдеевка, что на Донецком направлении, враг открыл огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия”, — отметила капитан.

Шевченко добавила, что в утреннюю пору, вблизи Опытного, противник провоцировал украинских воинов выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

“На Луганском направлении, ближе к полудню, оккупационные войска осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону позиций наших защитников вблизи Шумов. Боевых потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил как в прошлые, так и в текущие сутки, не было”, — резюмировала Юлия Шевченко.

Напомним, УНН утром сообщал, что с начала сегодня суток боевики раз нарушили “режим тишины”.

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