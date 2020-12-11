ООС: з початку доби бойовики тричі порушили "режим тиші"

"Станом на 12 годину поточної доби, російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. На Луганському напрямку, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого", - зазначив він.

Повідомляється, що на Донецькому напрямку, поблизу Марїнки противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік Водяного здійснив декілька черг зі стрілецької зброї.

"На ворожі провокації, наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат чи поранень серед українських підрозділів немає", - підсумував Шаравара.

Нагадаємо, минулої доби, 10 грудня, бойовики вісім разів порушили “режим тиші” на Донбасі.