ООС: з початку доби бойовики тричі порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Донбасі з початку доби бойовики тричі порушили "режим тиші". Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
"Станом на 12 годину поточної доби, російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. На Луганському напрямку, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого", - зазначив він.
Повідомляється, що на Донецькому напрямку, поблизу Марїнки противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік Водяного здійснив декілька черг зі стрілецької зброї.
"На ворожі провокації, наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат чи поранень серед українських підрозділів немає", - підсумував Шаравара.
Нагадаємо, минулої доби, 10 грудня, бойовики вісім разів порушили “режим тиші” на Донбасі.