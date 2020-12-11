ООС: бойовики вісім разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Минулої доби, 10 грудня, бойовики вісім разів порушили “режим тиші” на Донбасі. Попри це, під час ранкового зведення у штабі ООС повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, інформує УНН.
“Минулої доби, 10 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню”, — йдеться у повідомленні.
Так, у районі відповідальності наших бригад неподалік населених пунктів Водяне та Лебединське противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а біля Мар’їнки — зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Також противник вів обстріл українських позицій зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Старогнатівка. Ще три порушення режиму припинення вогню було зафіксовано у передмісті Авдіївки. Тут ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
“Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, — повідомили у штабі.
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Зазначається, що вогневі провокації противника “не несли загрози українським захисникам, тому наші воїни зброю у відповідь не застосовували”. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.
Від початку поточної доби, 11 грудня, по всій лінії розмежування сторін спостерігається тиша. Режим припинення вогню зберігається у повній мірі.
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