ООС: боевики восемь раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. За прошедшие сутки, 10 декабря, боевики восемь раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 10 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня”, — говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности наших бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединское противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки — со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка. Еще три нарушения режима прекращения огня было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.
“О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК”, — сообщили в штабе.
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Отмечается, что огневые провокации противника “не несли угрозы украинским защитникам, поэтому наши воины оружие в ответ не применяли”. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина. Режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
Напомним, ранее в Офисе Генпрокурора рассказали, сколько на самом деле “изоляций” на Донбассе.