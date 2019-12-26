ООС: з початку доби бойовики тричі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. З початку доби бойовики тричі обстріляли українські позиції. Вони ввели вогонь зі стрілецької зброї, з ручних протитанкових гранатометів та з СПГ. Про це повідомив під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби, 26 грудня, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська здійснили 3 прицільні обстріли наших позицій", - заявив Гуцуляк.
Так, з 04:35 ранку, протягом півгодини, ворог вів щільний вогонь зі стрілецької зброї наших оборонців Невельського. Обстріл окупанти вели з напрямку від Старомихайлівки.
Після 07:15 від шахти Гагаріна окупованої Горлівки противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів по нашим захисникам населеного пункту Південне.
З 10:30 протягом півгодини ворог вів обстріл з СПГ по оборонцям Красногорівки.
"Воїни Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії черговими засобами. За наявною інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ втрат серед наших героїв немає", - додає Гуцуляк.
Нагадаємо, 25 грудня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.