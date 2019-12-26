ООС: з початку доби бойовики тричі обстріляли українські позиції

КИЇВ. 26 грудня. УНН. З початку доби бойовики тричі обстріляли українські позиції. Вони ввели вогонь зі стрілецької зброї, з ручних протитанкових гранатометів та з СПГ. Про це повідомив під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.