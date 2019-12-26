ООС: с начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. С начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции. Они ввели огонь из стрелкового оружия, из ручных противотанковых гранатометов и с СПГ. Об этом сообщил во время брифинга сообщаил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток, 26 декабря, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска осуществили 3 прицельных обстрела наших позиций", - заявил Гуцуляк.
Так, с 4:35 утра, в течение получаса, враг вел плотный огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам Невельского. Обстрел оккупанты вели по направлению от Старомихайловки.
После 7:15 от шахты Гагарина оккупированной Горловки противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по нашим защитникам населенного пункта Южное.
С 10:30 в течение получаса враг вел обстрел из СПГ по защитникам Красногоровки.
"Воины Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия очередными средствами. По имеющейся информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск потерь среди наших героев нет", - добавляет Гуцуляк.
Напомним, 25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.