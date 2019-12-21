ООС: з початку доби бойовики шість разів відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 6 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та з забороненого Мінськими угодами озброєння", - йдеться в повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:
- в районі населеного пункту Кримське – із 120 мм мінометів – 12 мін;
- поблизу населеного пункту Зайцеве - обстріл позицій українських захисників зафіксовано з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- крім того, противник обстріляв населений пункт Хутір Вільний з міномету калібру 82 мм, внаслідок чого був пошкоджений житловий будинок.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- поруч з Новотроїцьким – зі станкових протитанкових гранатометів;
- двічі поблизу населеного пункту Піски - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Сьогодні, 21 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає" - зазначили у штабі ООС.
Нагадаємо, 20 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.