ООС: з початку доби бойовики не відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша", - повідомили в пресцентрі.
Також додається, що серед особового складу Об’єднаних сил втрат та поранень немає.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись домовленостей, які вступили в дію 27 липня, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 31 серпня бойовики два рази порушили режим припинення вогню.