ООС: с начала суток боевики не открывали огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - сообщили в пресс-центре.
Также добавляется, что среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя договоренностям, которые вступили в действие 27 июля, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 31 августа боевики два раза нарушили режим прекращения огня.