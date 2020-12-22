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ООС: з початку доби бойовики 5 разів порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. З початку доби бойовики на Донбасі 5 разів порушили "режим тиші" поблизу Водяного, Луганського та Південного. Про це повідомила капітан Юлія Шевченко із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.

ООС: з початку доби бойовики 5 разів порушили "режим тиші"

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано п’ять випадків порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначила вона.

Так, на Донецькому напрямку, поблизу Водяного, з напрямку тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі 122-міліметрової артилерійської системи, а також ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля цього ж населеного пункту ворог вдався до дистанційного мінування наших позицій, з використанням переносного комплексу мінування.

Повідомляється, що на Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів противник здійснив обстріл позицій неподалік Луганського, а також використовував 120-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю поблизу Південного.

"У результаті ворожих обстрілів, втрат серед українських підрозділів немає", - додала вона.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

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