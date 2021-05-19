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ООС: з боку бойовиків обстрілів не зафіксовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

ООС: з боку бойовиків обстрілів не зафіксовано

Цитата: 

"В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 19 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - повідомили у штабі.

Деталі 

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

Відповідно до звіту СММ ОБСЄ від 18 травня, Місія продовжує фіксувати факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам БПЛА СММ на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, БПЛА Місії вже систематично зазнають перешкод, внаслідок глушіння сигналу під час завчасно анонсованих запланованих польотів. Нещодавно Місія зафіксувала понад 10 таких випадків.

Також окупанти продовжують дообладнувати та розширювати наявні оборонні позиції в бік лінії розмежування.

Зокрема, Українська сторона СЦКК повідомляє, що сьогодні, неподалік населеного пункту Піски, проводилися земляні інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів для створення нових укріплень в напрямку розташування передових позицій підрозділів Збройних Сил України.

Крім того, у районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 17 гектарів території та передали на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на своїх позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення 

18 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

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