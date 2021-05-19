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ООС: со стороны боевиков обстрелов не зафиксировано

Киев • УНН

 • 13018 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: со стороны боевиков обстрелов не зафиксировано

Цитата:

"В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 19 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в штабе.

Детали

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

Согласно отчету СММ ОБСЕ от 18 мая, Миссия продолжает фиксировать факты систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ на временно оккупированных территориях.

В частности, БПЛА Миссии уже систематически испытывают препятствия, в результате глушения сигнала при заранее анонсированных запланированных полетах. Недавно Миссия зафиксировала более 10 таких случаев.

Также оккупанты продолжают дооборудовать и расширять имеющиеся оборонительные позиции в сторону линии разграничения.

В частности, Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня, недалеко от населенного пункта Пески, проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 17 гектаров территории и передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на своих позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

18 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

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