ООС: со стороны боевиков обстрелов не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Цитата:
"В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 19 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сообщили в штабе.
Детали
Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.
Согласно отчету СММ ОБСЕ от 18 мая, Миссия продолжает фиксировать факты систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ на временно оккупированных территориях.
В частности, БПЛА Миссии уже систематически испытывают препятствия, в результате глушения сигнала при заранее анонсированных запланированных полетах. Недавно Миссия зафиксировала более 10 таких случаев.
Также оккупанты продолжают дооборудовать и расширять имеющиеся оборонительные позиции в сторону линии разграничения.
В частности, Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня, недалеко от населенного пункта Пески, проводились земляные инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов для создания новых укреплений в направлении расположения передовых позиций подразделений Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, в районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 17 гектаров территории и передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.
"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на своих позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.
Дополнение
18 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.