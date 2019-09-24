ООС: ворог дев’ять разів відкривав вогонь, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики дев’ять разів обстріляли українські позиції. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще один поранений. Про це УНН повідомили у пресцентрі ООС.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї... Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил: неподалік Красногорівки з напрямку Старомихайлівки — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі поблизу Мар’їнки з напрямку Трудівського — з автоматичного гранатомета, снайперської та стрілецької зброї; неподалік Павлополя з напрямку Українського — зі стрілецької зброї.
“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
двічі поблизу Травневого з напрямку Доломітного — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Кримського з напрямку Донецького — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного — з гранатометів різних систем;неподалік Троїцького з напрямку Калинового — зі стрілецької зброї",- зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 24 вересня на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув український військовий.