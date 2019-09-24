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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57698 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111175 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103023 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110098 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119577 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148240 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148637 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140456 просмотра

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ООС: враг девять раз открывал огонь, есть погибший

ООС: враг девять раз открывал огонь, есть погибший

Киев  •  УНН

 • 9184 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики девять раз обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще один ранен. Об этом сообщили УНН в пресс-центре ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия ... В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил: неподалеку Красногоровки по направлению Старомихайловки - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Марьинки по направлению Трудовского - с автоматического гранатомета, снайперского и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя по направлению Украиского - из стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Майского по направлению Доломитного - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского по направлению Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского по направлению Доломитного - из гранатометов различных систем, неподалеку Троицкого по направлению Калиновой - из стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, 24 сентября на Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский военный.

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