ООС: від початку доби ворог двічі обстріляв українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Від початку доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Втрат з боку українських військових немає. Про це під час брифінгу повідомив полковник Максим Праута з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
“Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вночі майже годину обстрілював оборонців Мар’їнки”, — повідомив Праута.
За його словами, уранці ворожий обстріл такої ж тривалості зафіксовано поблизу Оріхового. Тут окупанти вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї.
“Втрат з нашого боку немає”, — проінформував Праута.
Нагадаємо, 9 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.