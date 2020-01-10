ООС: с начала суток враг дважды обстрелял украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. С начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь со стороны украинских военных нет. Об этом во время брифинга сообщил полковник Максим Праута с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
“С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрелы. С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник ночью почти час обстреливал защитников Марьинки”, — сообщил Праута.
По его словам, утром вражеский обстрел такой же продолжительности зафиксирован вблизи Орехово. Здесь оккупанты вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил по станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.
“Потерь с нашей стороны нет”, — проинформировал Праута.
Напомним, 9 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.