ООС: від початку доби бойовики тричі порушували режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Від початку доби, станом на 12.00, на Донбасі було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"Від початку поточної доби станом на 12.00, було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників неподалік Талаківки, що на Донецькому напрямку.
З аналогічної зброї противник вів вогонь по українським захисникам поблизу Новолуганського, на Луганському напрямку.
Крім того, з мінометів калібру 82 мм (2 міни), станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціям Об’єднаних сил в районі Луганського.
"Бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілів противника немає", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, вчора, 23 січня, бойовики 11 разів обстрілювали українські позиції.