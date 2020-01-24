ООС: с начала суток боевики трижды нарушали режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. С начала суток, по состоянию на 12.00, на Донбассе было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Указано, что из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупационные войска обстреляли позиции наших защитников неподалеку Талаковки, что на Донецком направлении.
Из аналогичного оружия противник вел огонь по украинским защитникам вблизи Новолуганского, на Луганском направлении.
Кроме того, из минометов калибра 82 мм (2 мины), станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям Объединенных сил в районе Луганского.
"Боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, вчера, 23 января, боевики 11 раз обстреливали украинские позиции.