ООС: від початку доби бойовики поки не порушували "режиму тиші" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. З початку доби бойовики ще жодного разу не порушили "режиму тиші" на Донбасі. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби, 17 квітня, за наявною станом на 12:00 інформацією, збройні формування РФ "режим тиші" на лінії бойового зіткнення не порушували. Наші герої-захисники — підрозділи Об’єднаних сил, як і раніше - неухильно дотримуються "режиму тиші", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що захисники України контролюють обстановку на лінії бойового зіткнення та перебувають напоготові дати гідну збройну відсіч "на підступні ворожі дії" з боку російсько-окупаційних військ.
Нагадаємо, минулої доби бойовики один раз обстрілювали українські позиції.