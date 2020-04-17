ООС: с начала суток боевики пока не нарушали "режим тишины" на Донбассе

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 26648 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 36374 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 53028 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 54912 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 77094 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73178 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101009 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105309 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130521 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130200 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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ООС: с начала суток боевики пока не нарушали "режим тишины" на Донбассе

ООС: с начала суток боевики пока не нарушали "режим тишины" на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 14737 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. С начала суток боевики еще ни разу не нарушили "режим тишины" на Донбассе. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, 17 апреля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, вооруженные формирования РФ "режим тишины" на линии боевого соприкосновения не нарушали. Наши герои-защитники - подразделения Объединенных сил, как и раньше - неуклонно придерживаются "режима тишины", - говорится в сообщении.

Указано, что защитники Украины контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения и находятся наготове дать достойный вооруженный отпор "на коварные враждебные действия" со стороны российско-оккупационных войск.

Напомним, за минувшие сутки боевики один раз обстреливали украинские позиции.

Украинские Национальные Новости

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