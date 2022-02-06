ООС: від початку доби бойовики два рази порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Від початку доби бойовики на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в штабі ООС, передає УНН.
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Так, у бік Водяного окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в ООС.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Доповнення
На території ООС з боку збройних формувань агресора минулої доби було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, зокрема із забороненої зброї.