ООС: с начала суток боевики два раза нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. С начала суток боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Так, в сторону Водяного оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет. Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в ООС.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Дополнение
На территории ООС со стороны вооруженных формирований агрессора за прошедшие сутки было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, в том числе из запрещенного оружия.