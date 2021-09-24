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ООС: вдень бойовики сім разів порушили режим тиші

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Від початку доби на сході України російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню, один раз застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.

Деталі

У напрямку Новолуганського російські найманці здійснили прицільний обстріл українських позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Поблизу Світлодарська та Золотого-4 бойовики обстріляли позиції українських воїнів зі стрілецької зброї та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Лебединського та Водяного бойовики стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім того, біля населених пунктів Водяне та Широкине російсько-окупаційні війська застосували два ворожі безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17.

У пресцентрі ООС повідомили, що втрат серед українських захисників немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, завдяки чому змусили противника припинити вогневу активність.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

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