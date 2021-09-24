ООС: днем боевики семь раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. С начала суток на востоке Украины российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
В направлении Новолуганского российские боевики совершили прицельный обстрел украинских позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.
Вблизи Светлодарска и Золотого-4 боевики обстреляли позиции украинских воинов из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Лебединского и Водяного боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, у населенных пунктов Водяное и Широкино российско-оккупационные войска применили два враждебных беспилотных летательных аппарата, с помощью которых осуществили сброс ВОГ-17.
В пресс-центре ООС сообщили, что потерь среди украинских защитников нет.
Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь в ответ, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, благодаря чему заставили противника прекратить огневую активность.
Напомним
За прошедшие сутки, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.