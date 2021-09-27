ООС: вдень бойовики двічі порушили "тишу"

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Збройні формування Російської Федерації, ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах тристоронньої контактної групи, і далі обстрілюють позиції Збройних сил України.

"Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню. У напрямку населених пунктів Попасна та Новолуганське противник здійснив прицільні обстріли з ручних протитанкових гранатометів", — ідеться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, втрат серед українських воїнів немає.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 26 вересня, російсько-окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню.