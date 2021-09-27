ООС: днем боевики дважды нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. С начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
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Вооруженные формирования Российской Федерации, игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках трехсторонней контактной группы, и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины.
"С начала этих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. В направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское противник совершил прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ООС, потерь среди украинских воинов нет.
Напомним
За прошедшие сутки, 26 сентября, российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня.