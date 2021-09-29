ООС: вдень бойовики двічі порушили режим тиші

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Збройні формування Російської Федерації, ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи, і далі обстрілюють позиції Збройних сил України.

"У районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Крім того, російські найманці обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Піски, застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети", — ідеться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, втрат серед українських воїнів немає. Зазначають, що на обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, завдяки чому змусили противника зупинити вогневу активність.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.