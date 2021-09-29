ООС: днем боевики дважды нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. С начала этих суток на востоке Украины российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации, игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы, и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины.
"В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Кроме того, российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пески, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ООС, потерь среди украинских воинов нет. Отмечают, что на обстрелы украинские защитники открывали огонь, благодаря чему заставили противника остановить огневую активность.
Напомним
За прошедшие сутки, 28 сентября, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.