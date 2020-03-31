ООС: стало відоме ім‘я загиблого бійця на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Напередодні в зоні ООС загинув боєць із Погребищенського району Вінницької області Володимир Мовчанюк. Про це у Facebook повідомляє Вінницька ОДА, передає УНН.
"Молодший сержант Володимир Сергійович Мовчанюк 1983 р.н. загинув під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Первомайське Ясинуватського району Донецької області. Куля снайпера обірвала життя бійця 30 березня", - повідомили в адміністрації.
Зазначається, що військовослужбовець проживав у селі Андрушівка Погребищенського району Вінницької області, служив за контрактом із травня 2015 року, неодружений.
Попередньо, поховання бійця планується у рідному селі Андрушівка, дата уточнюється.
За даними ОДА, всього на Донбасі загинуло 160 вінничан, померли від ран і хвороб 73 учасники бойових дій, безвісти зникли - двоє.
Як повідомлялося в УНН, 30 березня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.