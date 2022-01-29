ООС: сьогодні зберігається "тиша"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. З початку поточної доби у районі проведення ООС порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані пресцентру ООС.
Цитата:
“Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Доповнення
Упродовж минулої доби, 28 січня, на сході України з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню також не було зафіксовано.
26 січня політрадники “нормандської четвірки” узгодили спільне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на Донбасі.