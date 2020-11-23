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ООС: обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єлнаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні, 23 листопада, уздовж лінії розмежування порушень з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано. У смугах відповідальності наших бригад спостерігається тиша", - повідомили у пресцентрі.

Крім того, належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони.

Так, саперами ДСНС у прифронтовому районі розміновано майже 2 гектари території та передано на знищення 20 вибухонебезпечних предметів.

"Ситуація в районі операції Об’єднаних сил повністю контролюється українськими захисниками", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики на Донбасі розпочали кампанію з призову чоловічого населення віком від 18 до 45 років для проходження зборів з резервістами.

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