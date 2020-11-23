ООС: обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 101804 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 107591 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121828 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201757 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Обьелнаних сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 23 ноября, вдоль линии разграничения нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано. В полосах ответственности наших бригад наблюдается тишина", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, должным образом выполняют задачи в районе проведения операции другие составляющие сил обороны.

Так, саперами ГСЧС в прифронтовом районе разминировано почти 2 гектара территории и передано на уничтожение 20 взрывоопасных предметов.

"Ситуация в районе операции Объединенных сил полностью контролируется украинским защитниками", - отметили в штабе ООС.

Напомним, по данным разведки, боевики на Донбассе начали кампанию по призыву мужского населения в возрасте от 18 до 45 лет для прохождения сборов с резервистами.

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