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ООС: не зафіксовано обстрілів з боку бойовиків

ООС: не зафіксовано обстрілів з боку бойовиків

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі на усіх ділянках фронту дотримується режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша", - повідомили у пресцентрі. 

Також додається, що серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, режим тиші на Донбасі дотримується вже четвертий тиждень поспіль.

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