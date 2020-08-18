ООС: не зафіксовано обстрілів з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі на усіх ділянках фронту дотримується режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша", - повідомили у пресцентрі.
Також додається, що серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, режим тиші на Донбасі дотримується вже четвертий тиждень поспіль.