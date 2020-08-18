ООС: не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе на всех участках фронта соблюдается режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина", - сообщили в пресс-центре.
Также добавляется, что среди наших защитников нет военных потерь и ранений.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские воины придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - отметили в штабе ООС.
Напомним, режим тишины в Донбассе придерживается уже четвертую неделю подряд.