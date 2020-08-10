ООС: на лінії зіткнення спостерігається дотримання "режиму тиші"

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - повідомили у штабі ООС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

"Сьогодні рівно півмісяця, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня. На щастя, за цей період, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, на Донбасі протягом тижня знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів.