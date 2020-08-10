ООС: на лінії зіткнення спостерігається дотримання "режиму тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сли бойовики не порушували режи припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - повідомили у штабі ООС.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.
"Сьогодні рівно півмісяця, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня. На щастя, за цей період, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, на Донбасі протягом тижня знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів.