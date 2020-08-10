ООС: на линии соприкосновения наблюдается соблюдения "режима тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведення операции Объединенных сли боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сообщили в штабе ООС.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.
"Сегодня ровно полмесяца с тех пор провозглашено режим прекращения огня, которое вступило в силу с 27 июля. К счастью, за этот период, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - отметили в штабе ООС.
Напомним, на Донбассе в течение недели обезвредили почти 600 взрывоопасных предметов.