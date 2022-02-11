ООС: на Донбасі бойовики тричі порушили "тишу", поранено українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Від початку доби на сході України з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
Деталі
Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції ЗС України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.
Поблизу Мар'їнки російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
У напрямку Невельського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
У бік Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Стан його здоров’я задовільний.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 10 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.