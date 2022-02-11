ООС: на Донбассе боевики трижды нарушили "тишину", ранен украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции ВС Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
Вблизи Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.
В направлении Невельского враг открывал огонь из стрелкового оружия.
В сторону Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Напомним
На протяжении прошлых суток, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.