ООС: на Донбассе боевики трижды нарушили "тишину", ранен украинский военный

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15 марта, 19:03 • 104418 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138191 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120390 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114120 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103092 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100555 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89269 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции ВС Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Вблизи Марьинки российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Невельского враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В сторону Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Напомним

На протяжении прошлых суток, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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