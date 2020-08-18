ООС: на Донбасі без втрат і порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Станом на 12:00 у зоні проведення операції Об’єднаних сил на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Про це повідомив на брифінгу представник Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень", - сказав Праута.
З його слів, підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Нагадаємо, упродовж минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню.
Водночас ворог продовжив здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей досягнутих 22 липня Тристоронньою контактною групою.