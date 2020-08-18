ООС: на Донбассе без потерь и нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По состоянию на 12:00 в зоне проведения операции Объединенных сил на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - сказал Праута.
По его словам, подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Напомним, за прошлые сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня.
В то же время враг продолжил осуществлять инженерные работы на отдельных участках, что является нарушением договоренностей, достигнутых 22 июля Трехсторонней контактной группой.