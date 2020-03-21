ООС: бойовики здійснили 5 обстрілів українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, пише УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Три обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: поблизу населеного пункту Красногорівка — зі станкового протитанкового гранатомету; поруч з Новотроїцьким — з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Водяного — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, було зафіксовано 2 обстріли, а саме: поблизу Новгородського — з мінометів калібру 120 мм — 15 мін; поруч Новотошківського — з 82-мм мінометів — 5 мін.
“Сьогодні, 21 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — зазначили у штабі.
Додамо, в районі проведення ООС тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування.