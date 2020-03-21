ООС: боевики совершили 5 обстрелов украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Три обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: вблизи населенного пункта Красногоровка — со станкового противотанкового гранатомета; рядом с Новотроицким — из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Водяного — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, было зафиксировано 2 обстрела, а именно: вблизи Новгородского — из минометов калибра 120 мм — 15 мин; рядом Новотошковского — с 82-мм минометов — 5 мин.
“Сегодня, 21 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — отметили в штабе.
Добавим, в районе проведения ООС временно прекращается пропуск через линию разграничения.