ООС: боевики совершили 5 обстрелов украинских военных

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101875 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104991 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106988 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105850 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114689 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101165 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105540 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106710 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131617 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130466 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
ООС: боевики совершили 5 обстрелов украинских военных

ООС: боевики совершили 5 обстрелов украинских военных

Киев  •  УНН

 • 13814 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Три обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: вблизи населенного пункта Красногоровка — со станкового противотанкового гранатомета; рядом с Новотроицким — из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Водяного — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, было зафиксировано 2 обстрела, а именно: вблизи Новгородского — из минометов калибра 120 мм — 15 мин; рядом Новотошковского — с 82-мм минометов — 5 мин.

“Сегодня, 21 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — отметили в штабе.

Добавим, в районе проведения ООС временно прекращается пропуск через линию разграничения.

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