ООС: бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових

“На Луганському напрямку противник вдався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, де відкривав вогонь по наших позиціях з артилерії та стрілецької зброї. Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь”, — вказано у повідомленні.

У штабі також додали, що: “На Донецькому та Маріупільському напрямках відзначається активізація противника в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Павлопіль, Водяне, Широкине. З настанням темної пори доби, ворог здійснював провокаційні обстріли переважно зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. За необхідності, підрозділи Об’єднаних сил вогнем у відповідь придушували вогневі точки противника, змушуючи його припинити вогонь”.

“Під час бойових дій минулої доби зазнали поранень три наших військовослужбовця. Втрати противника уточнюються, втрат серед наших військ немає. Упродовж ночі поточної доби, 21 червня, окупанти шість разів порушували режим тиші на лінії зіткнення із застосуванням лише стрілецької зброї. Втрат наших військ немає. Ситуація залишається під контролем Об’єднаних сил”, — повідомили у прес-центрі.